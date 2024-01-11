الصين تدعو الولايات المتحدة إلى "عدم التدخل" في الإنتخابات في تايوان

الصين تدعو الولايات المتحدة إلى "عدم التدخل" في الإنتخابات في تايوان

دعت الصين الخميس الولايات المتحدة إلى "الإمتناع عن التدخل" في الإنتخابات في تايوان، مشددةً على أنها "تعارض بقوة" الزيارات الرسمية بين الجزيرة التي تمتع بحكم ذاتي والولايات المتحدة.



وقالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الخميس إن "واشنطن يجب أن تمتنع عن التدخل في إنتخابات منطقة تايوان بأي شكل من الأشكال لتجنب إلحاق ضرر خطر في العلاقات الصينية-الأميركية"، مشددة على أن "الصين تعارض على الدوام أي شكل من أشكال التبادل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان،" بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل وفدًا إثر الإقتراع هذا الأسبوع.