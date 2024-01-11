بلينكن يصل إلى القاهرة المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس إلى القاهرة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية الهادفة إلى الحؤول دون اتساع رقعة النزاع بين إسرائيل وحركة حماس إقليميًا.وسيجري بلينكن الآتي من إسرائيل محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.