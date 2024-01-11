زلزال بقوة 6.2 درجة ضرب هندوكوش في أفغانستان

زلزال بقوة 6.2 درجة ضرب هندوكوش في أفغانستان

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالًا بقوة 6.2 درجة ضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان اليوم الخميس.



وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 201 كيلومتر.