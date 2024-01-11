مسلحون يصعدون إلى ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وفقدان الإتصال بها

مسلحون يصعدون إلى ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وفقدان الإتصال بها

أفادت وكالتا أمن بحري بريطانيتان "يو كاي أم تي أو" و"أمبري" الخميس بأن مسلحين صعدوا إلى متن سفينة في خليج عمان على مقربة من إيران، مشيرتين إلى فقدان الإتصال بها.



وأشارت "يو كاي أم تي أو" التي تديرها القوات البحرية الملكية إلى أنها تلقت تقريرًا من مدير الأمن بـ"سماع أصوات مجهولة عبر الهاتف" مع ربان السفينة.



وقالت شركة "أمبري" لأمن الملاحة البحرية ردًا على طلب من وكالة فرانس برس: "صعد على ناقلة سانت نيكولاس للنفط الخام التي ترفع علم جزر مارشال، أربعة إلى خمسة أشخاص مسلحين بينما كانت على بعد حوالى 50 ميلا بحرياً إلى شرق ولاية صحار العُمانية".



وأضافت الشركة بعد ذلك في بيان أن "الناقلة كانت تتحرك بسرعة 11,4 عقدة واستمرت في التحرك بتلك السرعة في مسار ثابت بعد ساعة من وقت الصعود عليها المبلغ عنه"، لافتة إلى أن "الناقلة بدلت وجهتها وزادت سرعتها قبل فقدان الإتصال معها وتوجهت نحو بندر جاسك في إيران".