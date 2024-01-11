بلينكن في لقاء مع السيسي في ختام جولته في الشرق الأوسط

التقى وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن بالرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، في ختام جولة دبلوماسية.



وشملت الجولة إسرائيل وجيرانها، لبحث الحرب، في غزة.



وجاءت الزيارة، بعد يوم، من لقاء السيسي بالعاهل الأردنيّ الملك عبد الله ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في العقبة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى وضع حد لإراقة الدماء، في قطاع غزة.



وحذّرت مِصر والأردن، بعد المحادثات، من أنّ الحملة الإسرائيلية، يجب ألا تؤدي إلى تهجير سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أو أن تنتهي باحتلال إسرائيل للقطاع.



ومن المرجح أن يناقش بلينكن في القاهرة المحادثات الجارية مع "حماس" بوساطة مِصر وقطر.