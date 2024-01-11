أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تستمع لادعاءات إبادة جماعية في غزة..جنوب افريقيا تطالب بتعليق للحملة العسكرية

اتهمت جنوب أفريقيا اليوم الخميس إسرائيل بممارسة أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في بداية جلسات الاستماع بقضية مقامة أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة.



وتطالب جنوب أفريقيا في القضية المقامة أمام محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة الدولية، بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.



وتعلن جنوب أفريقيا أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية (منع الإبادة الجماعية)، وارتكبت أعمالا تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية. وقالت عادلة هاشم، ممثلة المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، لمحكمة العدل الدولية "هذه الأفعال تظهر نمطا منظما من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية".



وتشير جنوب أفريقيا إلى حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص في قطاع غزة الصغير المكتظ بالسكان، وفقا للسلطات الصحية في غزة.