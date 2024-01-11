​ إسرائيل تسجّل عجزًا في ميزانيتها

سجّلت إسرائيل عجزًا، في الميزانية، بلغ 4.2 في المئة من الناتج المحليّ الإجماليّ، في 2023، وفق ما قالت وزارة المالية الإسرائيلية.



وسُجل ذلك، بعد فائض قدره 0.6 في المئة، في 2022، بسبب زيادة الإنفاق الحكوميّ، لتمويل الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".



وأوضحت أنّ العجز المسجل، في كانون الأول، بلغ 33.8 مليار شيقل (تسعة مليارات دولار) مقابل 18.5 مليار، في العام السابق.