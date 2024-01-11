إتفاق بين الأرجنتين وصندوق النقد للإفراج عن 4,7 مليارات دولار

إتفاق بين الأرجنتين وصندوق النقد للإفراج عن 4,7 مليارات دولار

أعلنت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي عن إتفاق الأربعاء للإفراج عن مبلغ قدره 4,7 مليارات دولار في إطار خطة لإعادة هيكلة ديون الدولة الأميركية اللاتينية.



وتدهور الوضع في ثالث أكبر قوة إقتصادية في أميركا اللاتينية بسبب تراكم الديون منذ عقود وسوء الإدارة المالية، فيما تجاوزت معدلات التضخم نسبة 160 في المئة من عام لآخر بينما يعاني 40 في المئة من الأرجنتينيين من الفقر.



وما زالت الحزمة بانتظار الموافقة عليها من قبل مجلس مدراء صندوق النقد الدولي.



ومن خلال هذا الإتفاق، يفعل الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي الذي ورث أزمة إجتماعية وإقتصادية ومالية عميقة حزمة إنقاذ بقيمة 44 مليار دولار تم التوصل إليها مع صندوق في 2018.



وكانت إدارة الرئيس السابق ألبيرتو فيرنانديز حاولت التفاوض على القرض لكن الركود الذي رافق وباء كوفيد وموجة الجفاف الشديد هذا العام تصعبان على الأرجنتين بلوغ الأهداف التي تم الإتفاق عليها مع صندوق النقد.



وتم التوصل إلى الإتفاق الجديد خلال مراجعة لحزمة القروض هذه. وأكد وزير الإقتصاد لويس كابوتو لدى إعلانه عن الإتفاق أنه "ليس جديدًا".