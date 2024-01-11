مرافقة فرنسية للسفن عبر مِنطقة البحر الأحمر

ترافق القوات البحرية الفرنسية السفن، التي تخدم المصالح الفرنسية، عبر مِنطقة البحر الأحمر، وفق ما أعلن قائد كبير، في سلاح البحرية الفرنسيّ.



وأوضح أنّ التفويض الحالي لباريس لا يشمل استهداف جماعة الحوثي، في اليمن، بشكل مباشر.



ويستهدف الحوثيون المتحالفون مع إيران والذين يسيطرون على معظم أنحاء اليمن، طرق الشحن، في البحر الأحمر، لإظهار دعمهم لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".



وقال القائد المشترك للقوات الفرنسية، في منطقة البحر الأحمر، إيمانويل سلارز،في حديث للصحافيين: "تعمل فرنسا بشكل وثيق، مع مهمة حارس الازدهار، التي تقودها الولايات المتحدة، في المِنطقة، عبر تبادل المعلومات والقيام بدوريات."



وأضاف: "ما زالت قيادة القوات الفرنسية بالكامل، تحت سيطرة باريس."



وأوضح سلارز أنّ العملية الفرنسية تتمثل من جهة في القيام بدوريات في المناطق البحرية، التي يعمل الحوثيون على إيقافها وأنّ هذه الدوريات تتم بالتنسيق مع عملية حارس الازدهار.



وأكّد مرافقتهم السفن، التي ترفع العلم الفرنسيّ أو مع المصالح الفرنسية، في البحر الأحمر.