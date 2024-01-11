البحرية الإيرانية تعلن أنها صادرت ناقلة نفط أميركية

أعلنت البحرية الإيرانية أنّها صادرت ناقلة نفط، في بحر عُمان، بناءّ على أمر قضائيّ، وفق الإعلام الرسميّ.



وكانت وكالتا أمن بحريّ بريطانيتان أفادتا بأنّ مسلّحين صعدوا إلى متن سفينة، في خليج عُمان، على مقربة من إيران، ثم فُقد الاتصال بها.



وقالت شركة "إمباير نافيغايشن" اليونانية إنّ ناقلة النفط تابعة لها.