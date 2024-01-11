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هل تؤثّر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على الإقتصادات؟

أخبار دولية
2024-01-11 | 10:53
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هل تؤثّر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على الإقتصادات؟
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هل تؤثّر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على الإقتصادات؟

رجّحت غرفة الشحن القبرصية، وهي جهة رئيسية، في صناعة الشحن البحريّ، أنّ تؤثّر الهجمات المستمرة، التي يشنها الحوثيون، في اليمن، على السفن، التي تستخدم ممرات الملاحة، في البحر الأحمر، على الإقتصادات وعلى الأسعار.
 
وأربكت هجمات الحوثيين طريق تجاريّ حيويّ لا سيما للنفط مع عبور السفن لقناة السويس، عبر البحر الأحمر.

واضطرت بعض شركات الشحن إلى تحويل سفنها من البحر الأحمر إلى مسارات أطول، مما يهدد باختناقات، في الإمدادات.
 
وقال المدير العام لغرفة الشحن القبرصية توماس كازاكوس: "حيثما تعتمد دول بشكل كبير على مواد خام وغاز وحبوب وأدوية، يتعين علينا أن نفترض أنه سيكون لذلك تأثير كبير على الحياة اليومية والعمليات التجارية،... تأثير مضاعف."
 
وأوضح أن أسعار الشحن زادت بالفعل.

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