الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحوثي يتوعّد الأميركيين بردّ أكبر في حال مهاجمة اليمن

أخبار دولية
2024-01-11 | 10:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحوثي يتوعّد الأميركيين بردّ أكبر في حال مهاجمة اليمن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحوثي يتوعّد الأميركيين بردّ أكبر في حال مهاجمة اليمن

أكد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أن الرد على أي هجوم أميركي "لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً"، غداة تبنّي الحوثيين هجوماً بأكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخًا فوق البحر الأحمر.
     
وأسقطت القوات الأميركية والبريطانية أكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخاً فوق البحر الأحمر أطلقها الحوثيون في اليمن، في ما وصفته لندن بأنه "أكبر هجوم" ينفذّه الحوثيون المدعومون من ايران منذ بدء حرب غزة.
     
وتبنى الحوثيون الهجوم الأربعاء قائلين إنه كان يستهدف "سفينة أميركية كانت تقدّم الدعم" لإسرائيل.
     
وشدد الحوثي في خطاب بثّه التلفزيون الخميس على أن "أي اعتداء أميركي لن يكون أبداً من دون رد، ولن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدّة صواريخ، بل أكبر من ذلك".
     
وجاء ذلك الهجوم بعد أسبوع من تحذير وجهته 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة للحوثيين من أنهم سيواجهون عواقب إذا لم يوقفوا استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية.

أخبار دولية

عبد الملك الحوثي

الحوثيون

البحر الاحمر

LBCI التالي
مصادر فلسطينية لـ"الشرق الأوسط": بلينكن ركز على ضرورة إجراء إصلاحات في الهياكل الحكومية والأمنية
فلسطينيون يتظاهرون بالضفة الغربية لـ"شكر" جنوب إفريقيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-12-19

الحوثيون يهددون "اي دولة" ستتحرك ضدهم في البحر الاحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-18

ماذا يفعل الحوثيون في البحر الاحمر؟

LBCI
أخبار دولية
2024-01-10

البيت الأبيض: الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر "تصعيدية"

LBCI
أخبار دولية
2024-01-10

الحوثيون في اليمن يعلنون إستهداف سفينة أميركية بالصواريخ والمسيرات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

جرذان الأنفاق: من هم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

عندما يحضر الاقتصاد تتراجع السياسة... وهذا ما حدث في جلسة مجلس الامن الاخيرة

LBCI
أخبار دولية
13:17

الولايات المتحدة تطالب إيران بالإفراج "فورا" عن ناقلة نفط صادرتها في بحر عمان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-09-21

هل توفي والد وديع الشيخ مقتولاً... ومن الفاعل؟!

LBCI
منوعات
2024-01-10

داخل منزل جدتها: جدار من الألواح اتضح أنه باب سري... ما اكتشفته خلف الباب سيصيبك بالذهول! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
12:54

شركة توبراس التركية: السفينة التي استولت عليها إيران محمّلة بخام عراقي تم شراؤه من سومو

LBCI
منوعات
14:21

اكتشفوا الروائح السبعة التي تعزز علاقات الحب!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه

LBCI
أخبار لبنان
13:46

افرام من بكركي: قانون صندوق تعويضات المعلمين فيه شوائب عدّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

رواتب الدبلوماسيين في الخارج رهن الكباشات السياسية ام ازمة مالية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

جرذان الأنفاق: من هم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

عندما يحضر الاقتصاد تتراجع السياسة... وهذا ما حدث في جلسة مجلس الامن الاخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

من هي السفيرة الأميركية الجديدة للبنان.. و ما هي المصاعب التي تنتظرها؟

LBCI
أخبار دولية
13:09

أنظار العالم إلى لاهاي : إسرائيل أمام المحكمة.. وجنوب إفريقيا تحاول أن تثبت الإدانة

LBCI
أخبار دولية
13:07

مأزق إسرائيليّ عنوانه "الأسرى وسير العملية العسكرية"..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

خرق أمني اسرائيلي بالهواتف وكاميرات المراقبة... كيف استُهدف وسام الطويل وصالح العاروري؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
23:58

التحكم المروري: إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور

LBCI
منوعات
15:27

فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!

LBCI
فنّ
05:18

وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى

LBCI
حال الطقس
00:10

برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟

LBCI
فنّ
05:20

رقصة نانسي عجرم لحظة وصولها الى العلا بالسعودية... لم تسلم من الانتقادات (فيديو)

LBCI
منوعات
09:18

سافرت إلى تركيا لإجراء عملية تجميلية... ما حصل لم يكن في الحسبان!

LBCI
صحة وتغذية
04:20

إلى الرجال والنساء... كم مرة يجب تغيير الملابس الداخلية في الأسبوع؟

LBCI
فنّ
05:30

اختطاف فنان مصري... رصدوه لسرقة الذهب منه وهوية الفاعل صادمة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More