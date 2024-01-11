الحوثي يتوعّد الأميركيين بردّ أكبر في حال مهاجمة اليمن

أكد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أن الرد على أي هجوم أميركي "لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً"، غداة تبنّي الحوثيين هجوماً بأكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخًا فوق البحر الأحمر.



وأسقطت القوات الأميركية والبريطانية أكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخاً فوق البحر الأحمر أطلقها الحوثيون في اليمن، في ما وصفته لندن بأنه "أكبر هجوم" ينفذّه الحوثيون المدعومون من ايران منذ بدء حرب غزة.



وتبنى الحوثيون الهجوم الأربعاء قائلين إنه كان يستهدف "سفينة أميركية كانت تقدّم الدعم" لإسرائيل.



وشدد الحوثي في خطاب بثّه التلفزيون الخميس على أن "أي اعتداء أميركي لن يكون أبداً من دون رد، ولن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدّة صواريخ، بل أكبر من ذلك".



وجاء ذلك الهجوم بعد أسبوع من تحذير وجهته 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة للحوثيين من أنهم سيواجهون عواقب إذا لم يوقفوا استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية.