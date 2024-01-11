الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بحث عن ركاب مروحية أممية في الصومال يحتجزهم جهاديون
أخبار دولية
2024-01-11 | 11:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بحث عن ركاب مروحية أممية في الصومال يحتجزهم جهاديون
جرت عمليات بحث الخميس في الصومال لتحديد مكان ركاب مروحية تابعة للأمم المتحدة "احتجزتهم" حركة الشباب الإسلامية المتطرفة بعدما نفذت المروحية هبوطاً اضطرارياً الأربعاء في وسط البلاد، حسبما أفادت مصادر عسكرية.
ولم تتمكن هذه المصادر من تحديد عدد الرهائن، ولكن أكد أحدها أن من بينهم "أجانب" بدون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم.
وأفادت المصادر بأنّ عمليات البحث تركزت في منطقة هندهير على بعد 470 كيلومتراً شمال العاصمة مقديشو حيث اضطرت المروحية للهبوط جراء تعرّضها لمشكلة فنية بعيد مغادرتها بلدة بلدوين.
وأفادت مذكرة داخلية للأمم المتحدة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء، بأنّ مروحية كانت تقوم بعملية إجلاء طبية وعلى متنها تسعة أشخاص، هم الركاب وأفراد الطاقم، نفّذت "هبوطاً اضطرارياً" بالقرب من غادون على بُعد 65 كلم من هيندهر في ولاية غلمدغ في وسط الصومال.
أخبار دولية
مروحية
أممية
الصومال
يحتجزهم
جهاديون
التالي
مصادر فلسطينية لـ"الشرق الأوسط": بلينكن ركز على ضرورة إجراء إصلاحات في الهياكل الحكومية والأمنية
فلسطينيون يتظاهرون بالضفة الغربية لـ"شكر" جنوب إفريقيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-01-10
مروحية أممية تنفذ "هبوطاً إضطرارياً" في الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن
أخبار دولية
2024-01-10
مروحية أممية تنفذ "هبوطاً إضطرارياً" في الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن
0
أخبار دولية
2024-01-09
بلينكن: إسرائيل وافقت على مبدأ إرسال بعثة أممية لتقييم الوضع في شمال غزة
أخبار دولية
2024-01-09
بلينكن: إسرائيل وافقت على مبدأ إرسال بعثة أممية لتقييم الوضع في شمال غزة
0
أخبار دولية
2024-01-07
الرئيس الصومالي وقَع قانونا يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال
أخبار دولية
2024-01-07
الرئيس الصومالي وقَع قانونا يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال
0
منوعات
2024-01-05
بقي باب الحمام في الطائرة مغلقا لفترة طويلة أثارت ريبة الركاب... وعندما فُتح الباب ظهرت الكارثة!
منوعات
2024-01-05
بقي باب الحمام في الطائرة مغلقا لفترة طويلة أثارت ريبة الركاب... وعندما فُتح الباب ظهرت الكارثة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:37
الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن على ممرات شحن دولية في خليج عدن
أخبار دولية
15:37
الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن على ممرات شحن دولية في خليج عدن
0
أخبار دولية
15:30
كيربي: غزة تواجه مشكلات حقيقية تتعلق بالأمن الغذائية
أخبار دولية
15:30
كيربي: غزة تواجه مشكلات حقيقية تتعلق بالأمن الغذائية
0
أخبار دولية
15:25
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وايران
أخبار دولية
15:25
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:11
العميد خطار دشّن مركز التدريب على اطفاء الحرائق في الأماكن المغلقة في صور
أخبار لبنان
14:11
العميد خطار دشّن مركز التدريب على اطفاء الحرائق في الأماكن المغلقة في صور
0
منوعات
05:58
مديرة تنفيذية مُتهمة بقتل ابنها... ما عُثر عليه في أمتعتها لا يُصدّق!
منوعات
05:58
مديرة تنفيذية مُتهمة بقتل ابنها... ما عُثر عليه في أمتعتها لا يُصدّق!
0
صحة وتغذية
04:20
إلى الرجال والنساء... كم مرة يجب تغيير الملابس الداخلية في الأسبوع؟
صحة وتغذية
04:20
إلى الرجال والنساء... كم مرة يجب تغيير الملابس الداخلية في الأسبوع؟
0
أخبار دولية
15:30
كيربي: غزة تواجه مشكلات حقيقية تتعلق بالأمن الغذائية
أخبار دولية
15:30
كيربي: غزة تواجه مشكلات حقيقية تتعلق بالأمن الغذائية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه
0
أخبار لبنان
13:46
افرام من بكركي: قانون صندوق تعويضات المعلمين فيه شوائب عدّة
أخبار لبنان
13:46
افرام من بكركي: قانون صندوق تعويضات المعلمين فيه شوائب عدّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رواتب الدبلوماسيين في الخارج رهن الكباشات السياسية ام ازمة مالية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رواتب الدبلوماسيين في الخارج رهن الكباشات السياسية ام ازمة مالية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
جرذان الأنفاق: من هم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
جرذان الأنفاق: من هم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عندما يحضر الاقتصاد تتراجع السياسة... وهذا ما حدث في جلسة مجلس الامن الاخيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عندما يحضر الاقتصاد تتراجع السياسة... وهذا ما حدث في جلسة مجلس الامن الاخيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
من هي السفيرة الأميركية الجديدة للبنان.. و ما هي المصاعب التي تنتظرها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
من هي السفيرة الأميركية الجديدة للبنان.. و ما هي المصاعب التي تنتظرها؟
0
أخبار دولية
13:09
أنظار العالم إلى لاهاي : إسرائيل أمام المحكمة.. وجنوب إفريقيا تحاول أن تثبت الإدانة
أخبار دولية
13:09
أنظار العالم إلى لاهاي : إسرائيل أمام المحكمة.. وجنوب إفريقيا تحاول أن تثبت الإدانة
0
أخبار دولية
13:07
مأزق إسرائيليّ عنوانه "الأسرى وسير العملية العسكرية"..
أخبار دولية
13:07
مأزق إسرائيليّ عنوانه "الأسرى وسير العملية العسكرية"..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
خرق أمني اسرائيلي بالهواتف وكاميرات المراقبة... كيف استُهدف وسام الطويل وصالح العاروري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:04
خرق أمني اسرائيلي بالهواتف وكاميرات المراقبة... كيف استُهدف وسام الطويل وصالح العاروري؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
23:58
التحكم المروري: إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور
خبر عاجل
23:58
التحكم المروري: إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور
2
فنّ
05:18
وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى
فنّ
05:18
وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى
3
منوعات
09:18
سافرت إلى تركيا لإجراء عملية تجميلية... ما حصل لم يكن في الحسبان!
منوعات
09:18
سافرت إلى تركيا لإجراء عملية تجميلية... ما حصل لم يكن في الحسبان!
4
فنّ
05:20
رقصة نانسي عجرم لحظة وصولها الى العلا بالسعودية... لم تسلم من الانتقادات (فيديو)
فنّ
05:20
رقصة نانسي عجرم لحظة وصولها الى العلا بالسعودية... لم تسلم من الانتقادات (فيديو)
5
حال الطقس
00:10
برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟
حال الطقس
00:10
برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟
6
فنّ
05:30
اختطاف فنان مصري... رصدوه لسرقة الذهب منه وهوية الفاعل صادمة!
فنّ
05:30
اختطاف فنان مصري... رصدوه لسرقة الذهب منه وهوية الفاعل صادمة!
7
صحة وتغذية
04:20
إلى الرجال والنساء... كم مرة يجب تغيير الملابس الداخلية في الأسبوع؟
صحة وتغذية
04:20
إلى الرجال والنساء... كم مرة يجب تغيير الملابس الداخلية في الأسبوع؟
8
فنّ
08:47
السجن لممثل عربي 15 عاما... خطف إحدى المعجبات وما فعله بها مروع! (صورة)
فنّ
08:47
السجن لممثل عربي 15 عاما... خطف إحدى المعجبات وما فعله بها مروع! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More