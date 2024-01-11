بحث عن ركاب مروحية أممية في الصومال يحتجزهم جهاديون

جرت عمليات بحث الخميس في الصومال لتحديد مكان ركاب مروحية تابعة للأمم المتحدة "احتجزتهم" حركة الشباب الإسلامية المتطرفة بعدما نفذت المروحية هبوطاً اضطرارياً الأربعاء في وسط البلاد، حسبما أفادت مصادر عسكرية.



ولم تتمكن هذه المصادر من تحديد عدد الرهائن، ولكن أكد أحدها أن من بينهم "أجانب" بدون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم.



وأفادت المصادر بأنّ عمليات البحث تركزت في منطقة هندهير على بعد 470 كيلومتراً شمال العاصمة مقديشو حيث اضطرت المروحية للهبوط جراء تعرّضها لمشكلة فنية بعيد مغادرتها بلدة بلدوين.



وأفادت مذكرة داخلية للأمم المتحدة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء، بأنّ مروحية كانت تقوم بعملية إجلاء طبية وعلى متنها تسعة أشخاص، هم الركاب وأفراد الطاقم، نفّذت "هبوطاً اضطرارياً" بالقرب من غادون على بُعد 65 كلم من هيندهر في ولاية غلمدغ في وسط الصومال.

