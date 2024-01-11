صندوق النقد الدولي: مناقشات مع مصر لإنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات

أعلن صندوق النقد الدولي أنه يجري مناقشات مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات، مشيرا إلى أن التمويل الإضافي سيكون "حاسما" لهذا الغرض.



ولفتت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري إلى أن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليا.



وأضافت أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.