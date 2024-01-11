بوروندي تغلق حدودها مع رواندا

اغلقت بوروندي الخميس حدودها مع رواندا، بعد نحو أسبوعين من اتهامها البلد المجاور لها بدعم متمردين شنوا هجمات على أراضيها، وفق ما اعلنت وزارة الداخلية البوروندية.



وتقول بوروندي إن مجموعة "ريد-تابارا" شنت هجوما في 22 كانون الاول قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية أسفر عن مقتل عشرين شخصا بينهم نساء وأطفال. واتهم رئيس بوروندي ايفاريست ندايشيمي في 30 كانون الاول رواندا بدعم هؤلاء المتمردين، الأمر الذي نفته كيغالي.



والخميس، صرح وزير الداخلية البوروندي مارتن نيتيريستي لصحافيين "لقد أغلقنا حدودنا (مع رواندا)، ومن يحاول العبور لن يتمكن من ذلك. تم اتخاذ القرار".