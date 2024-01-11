نتنياهو: تم تقديم نفاق وأكاذيب إلى محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم تقديم نفاق وأكاذيب إلى محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة، معتبرا أن اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة لا يمكن أن يحدث إلا في عالم مقلوب رأسا على عقب.



وقال نتنياهو: "نحارب الإرهابيين.. نحارب الأكاذيب... رأينا اليوم عالماً مقلوبا رأسا على عقب. فإسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما تحارب الإبادة الجماعية".



واشار إلى أن "إسرائيل تقاتل قتلة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ذبحوا واغتصبوا وأحرقوا وقطعوا أوصال وقطعوا رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ والشبان والنساء".



وأضاف "صراخ نفاق جنوب أفريقيا يصل إلى السماء... أين كانت جنوب أفريقيا عندما قُتل الملايين من الناس أو شردوا من منازلهم في سوريا واليمن، على يد من؟ على يد شركاء حماس".



وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستحتفظ بحق الدفاع عن نفسها حتى تحقق "النصر الكامل".