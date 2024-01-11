شركة توبراس التركية: السفينة التي استولت عليها إيران محمّلة بخام عراقي تم شراؤه من سومو

أكدت شركة توبراس التركية في بيان أن السفينة سانت نيكولاس التي احتجزتها القوات الإيرانية في المياه قبالة الساحل العماني صباح اليوم الخميس كانت محمّلة بشحنة خام عراقية من البصرة باعتها شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو).



وأوضح توبراس لرويترز أن "الناقلة المذكورة تحمل نحو 140 ألف طن من النفط الخام اشترتها توبراس من شركة تسويق النفط العراقية الحكومية سومو وكانت في طريقها من ميناء البصرة إلى مصفاتنا".