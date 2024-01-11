مأزق إسرائيليّ عنوانه "الأسرى وسير العملية العسكرية"..

وزير خارجية تايوان يدعو الصين إلى التوقف عن "التدخل" في الإنتخابات التايوانية

وزير خارجية تايوان يدعو الصين إلى التوقف عن "التدخل" في الإنتخابات التايوانية

بكين: المرشح الأوفر حظًا في الإنتخابات الرئاسية في تايوان يشكل "خطرًا جسيمًا"