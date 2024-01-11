الولايات المتحدة تطالب إيران بالإفراج "فورا" عن ناقلة نفط صادرتها في بحر عمان

طالبت الولايات المتحدة إيران بالإفراج "فورا" عن ناقلة نفط احتجزتها في بحر عمان ردا على مصادرة واشنطن العام الماضي منها، شحنة من النفط تعود للجمهورية الإسلامية.



وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتل للصحافيين "على أنه على الحكومة الإيرانية أن تفرج عن السفينة وطاقمها فورا"، معتبرا أم هذه "المصادرة غير المشروعة هي التصرف الأحدث من إيران أو المُسهَّل من إيران بهدف عرقلة التجارة الدولية".



وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" أفادت الخميس بأن "القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوقفت ناقلة نفط أميركية في مياه بحر عمان بأمر قضائي".



وقالت شركة "أمبري" لأمن الملاحة البحرية: "صعد على ناقلة سانت نيكولاس للنفط الخام التي ترفع علم جزر مارشال، أربعة إلى خمسة أشخاص مسلحين بينما كانت على بعد حوالى 50 ميلاً بحرياً إلى شرق ولاية صحار العُمانية".



وأوضحت أن الناقلة "بدّلت وجهتها وزادت سرعتها قبل فقدان الاتصال معها و"توجّهت نحو (ميناء) بندر جاسك في إيران"، مشيرة الى أن الناقلة لوحقت باسمها السابق (السويس راجان) قضائيًا لنقلها نفطاً إيرانياً خاضعاً للعقوبات صادرته واشنطن.