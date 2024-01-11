كيربي: غزة تواجه مشكلات حقيقية تتعلق بالأمن الغذائي

اعتبر البيت الأبيض أن مزاعم الإبادة الجماعية من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لا أساس لها من الصحة.



من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة تدين استيلاء إيران على سفينة.



اياض، رأى كيربي أن غزة تواجه مشكلات حقيقية تتعلق بالأمن الغذائي وسط وجود صراعات من أجل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.



واشار كيربي إلى أن شاحنات المساعدات التي تدخل غزة غير كافية.