الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن على ممرات شحن دولية في خليج عدن

أعلن الجيش الأميركي أن الحوثيين اليمنيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن على ممرات شحن دولية في خليج عدن اليوم الخميس، مشيرا إلى أن الهجوم لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار.



وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن الصاروخ شوهد وهو يرتطم بالمياه بجوار سفينة تجاريةن لافتة إلى أن هذا هو الهجوم السابع والعشرون الذي يشنه الحوثيون المتحالفون مع إيران على ممرات الشحن الدولية منذ 19 تشرين الثاني.