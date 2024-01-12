ضربات أميركية وبريطانية ضد الحوثيين في اليمن

شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن الخميس، ردا على هجمات الجماعة على سفن في البحر الأحمر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.



وقالت وسائل إعلام أميركية عدة إن الضربات شاركت فيها طائرات مقاتلة واستعملت فيها صواريخ توماهوك.



وفي السياق، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنّ الضربات الأميركيّة والبريطانيّة ضدّ الحوثيّين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتيّة لمسيّرات وصواريخ، في مسعى لإضعاف قدرتهم على مهاجمة السفن التجاريّة في البحر الأحمر.



وقال أوستن في بيان، إنّ "الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالطائرات بلا طيّار التابعة للحوثيّين والصواريخ البالستيّة وصواريخ كروز وقدرات الرادار الساحلي والمراقبة الجوّية"، مشيرا إلى أنّ أستراليا والبحرين وكندا وهولندا قدّمت الدعم.



وأضاف: "هذه العمليّة تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيّين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدوليّة في أحد أهمّ الممرّات البحريّة في العالم".



وشدّد وزير الدفاع الأميركي على أنّ "إجراءات التحالف اليوم تبعث رسالة واضحة إلى الحوثيّين مفادها أنّهم سيتحمّلون مزيدا من الأثمان إذا لم يُنهوا هجماتهم غير الشرعيّة".