بايدن: الولايات المتحدة وبريطانيا ضربتا بنجاح عددا من الأهداف الحوثية

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن أن القوات الأميركية والبريطانية "نفذت بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف في اليمن يستخدمها الحوثيون لتعريض حرية الملاحة للخطر في البحر الأحمر".



وقال بايدن في بيان، "إن الضربات على نُفذت بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا".



وأضاف: "لن نتردد في إصدار أمر باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر".