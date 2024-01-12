بلينكن يلتقي مسؤولا صينيا كبيرا عشية الانتخابات الرئاسية في تايوان

يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة في واشنطن مسؤولا صينيا كبيرا عشية الانتخابات الرئاسية في تايوان، في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى ثني بكين عن أي إجراء ضد الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب بها الصين.



وسيجتمع بلينكن مع ليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وفقا للجدول العام لوزارة الخارجية. وكان جون فاينر، أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض، قد التقى ليو جيان تشاو الأربعاء.



ولا تعترف الولايات المتحدة بتايوان دولة مستقلة بل إنها تعتبر جمهورية الصين الشعبية الممثل الشرعي الوحيد للصين. لكن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية كبيرة للجزيرة وترفض تغيير "الوضع الراهن" فيها بالقوة.

