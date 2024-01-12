السعودية تدعو إلى ضبط النفس وتشدد على أهمية الاستقرار في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.وأكّدت الخارجية في بيان، على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي "تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع".ودعت إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.