رئيس الوزراء البريطاني: الضربات ضد الحوثيين "ضرورية" و"متناسبة"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنّ الضربات الأميركيّة والبريطانيّة ضدّ الحوثيّين كانت "محدودة وضروريّة ومتناسبة".



وقال سوناك في بيان: "رغم التحذيرات المتكرّرة للمجتمع الدولي، واصل الحوثيّون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، مرّة أخرى هذا الأسبوع ضدّ سفن حربيّة بريطانيّة وأميركيّة".

وأضاف: "هذا لا يمكن أن يستمرّ لذا اتّخذنا إجراءات محدودة وضروريّة ومتناسبة دفاعا عن النفس".



وأشار سوناك إلى أنّ سلاح الجوّ الملكي نفّذ "ضربات ضدّ مواقع عسكريّة في اليمن يستخدمها المتمرّدون الحوثيّون".



وأكّد على أنّ "المملكة المتحدة ستدافع دوما عن حرّية الملاحة والتدفّق الحرّ للتجارة"، واصفا تصرّفات الحوثيّين بأنّها غير مسؤولة ومزعزعة للاستقرار وتتسبّب في تعطيل كبير لطريق تجاري حيوي وبالتالي زيادة أسعار المواد الخام".



من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس عبر منصّة "إكس"، إنّ "أربع مقاتلات من طراز تايفون نفّذت، إلى جانب القوّات الأميركيّة ضربات دقيقة ضدّ موقعَيْن للحوثيّين".



وأضاف: "التهديد الذي تتعرّض له الأرواح البريئة والتجارة العالميّة أصبح كبيرا إلى درجة أنّ هذا الإجراء أصبح أكثر من ضروريّ. كان من واجبنا حماية السفن وحرّية الملاحة".