المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: نندّد بشدة بالهجوم الأميركي البريطاني على الحوثيين في اليمن

نقل موقع إيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني القول في بيان اليوم الجمعة إن إيران تندد بشدة بالهجوم الأميركي البريطاني على الحوثيين في اليمن.



وقال كنعاني "ندين بشدة الهجمات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا الصباح على عدة مدن في اليمن".



وأضاف "نعتبر هذا انتهاكا واضحا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وخرقا للقوانين والأنظمة والحقوق الدولية".