المتحدث باسم الحوثيين في اليمن: لا يوجد مبرر للهجوم الأميركي البريطاني على اليمن

أكد المتحدث باسم الحوثيين في اليمن اليوم الجمعة إنه لا يوجد مبرر للهجوم الأميركي البريطاني على اليمن.



وكتب محمد عبد السلام على منصة إكس "نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية".



وتابع "الاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".