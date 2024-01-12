الصين تعرب عن قلقها بعد الضربات الأميركية والبريطانية على الحوثيين في اليمن

دعت الصين جميع الأطراف إلى منع اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، بعد الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "الصين تشعر بالقلق من التصعيد في التوتر في البحر الأحمر. نحض الأطراف المعنية على التهدئة وممارسة ضبط نفس لمنع اتساع رقعة النزاع".