"حماس" تندد بالهجوم الأميركي البريطاني على اليمن

نددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" اليوم، بشدة بالهجوم الأميركي البريطاني على اليمن.



وقالت في بيان: "ندين بشدة العدوان الأميركي البريطاني السافر على اليمن، ونحملهما مسؤولية تداعياته على أمن المنطقة".