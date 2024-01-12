فرنسا: الحوثيون يتحملون مسؤولية بالغة الخطورة عن التصعيد في المنطقة

جددت فرنسا إدانتها لهجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر، داعية إلى وقفها فورا في أعقاب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "بهذه الأعمال المسلحة يتحمل الحوثيون مسؤولية بالغة الخطورة عن التصعيد في المنطقة".