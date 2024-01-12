إسرائيل لمحكمة العدل الدولية: قضية الإبادة تنطوي على "تشويه عميق" للحقائق

اعتبرت إسرائيل الجمعة أن قضية الإبادة المرفوعة ضدّها أمام محكمة العدل الدولية تنطوي على "تشويه عميق" للحقائق ولا تعكس واقع الوضع خلال حرب غزة.



وقال كبير المحامين المدافعين عن إسرائيل في المحكمة تال بيكر إن جنوب إفريقيا "قدّمت إلى المحكمة للأسف حقائق وصورة قانونية مشوّهة بشكل عميق".