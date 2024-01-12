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إيران تدين الضربات الأميركية والبريطانية على الحوثيين في اليمن: "عمل تعسفي" و"انتهاك" للقانون الدولي
أخبار دولية
2024-01-12 | 05:13
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إيران تدين الضربات الأميركية والبريطانية على الحوثيين في اليمن: "عمل تعسفي" و"انتهاك" للقانون الدولي
نددت إيران الجمعة، بالضربات الأميركية والبريطانية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، معتبرة أنها "عمل تعسفي" و"انتهاك" للقانون الدولي.
وأتت الضربات الليلية بعد هجمات بالصواريخ والمسيّرات شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر نصرة للفلسطينيين في قطاع غزة على حد قولهم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران تدين "بشدة الهجمات العسكرية الأميركية والبريطانية على مدن يمنية عدة".
وأكد المتحدث أن الضربات "عمل تعسفي وانتهاك واضح لسيادة اليمن ووحدة أراضيه وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية".
وحذر كنعاني من أن الضربات "لن تساهم فقط في تأجيج عدم الاستقرار وانعدام الأمن" بل ستؤدي إلى "تحويل اهتمام العالم عن الجرائم" المرتكبة في قطاع غزة.
وحث المتحدث الإيراني المجتمع الدولي على التحرك "لتجنب اتساع نطاق الحرب".
أخبار دولية
إيران
الحوثيين
اليمن
الضربات الأميركية والبريطانية
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