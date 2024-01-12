قتيلان في ضربة أصابت سيارة اسعاف في مدينة يحتلها الروس في أوكرانيا

قتل شخصان بينهم مسعف الجمعة وأصيب ستة بجروح في ضربة نفذت بمسيّرة خلال عملية اسعاف في مدينة تخضع للاحتلال الروسي في شرق أوكرانيا على ما أفاد مسؤول محلي.



وقال إيفان بريخودكو رئيس بلدية مدينة غورليفكا التي تسيطر عليها روسيا منذ 2014 وتقع على بعد حوالى أربعين كيلومترا من دونيتسك "ضربت مسيّرة للقوات المسلحة الأوكرانية سيارة إسعاف".



وأفاد المصدر نفسه أن الهجوم وقع فيما كان المسعفون يعالجون جرحى أصيبوا في ضربة شنت في وقت سابق على منشآت كهربائية في شمال غورليفكا.



وقتل مسعف وعامل في شركة لتوزيع الكهرباء و"أصيب ستة مواطنين آخرين" بجروح "متفاوتة الخطورة" خلال هذا الهجوم وفق رئيس البلدية.



ونشر صورة تظهر سيارة أسعاف متضررة وقد انتزع أحد ابوابها.