بايدن يحذّر الحوثيين من تدابير إضافية بعد الضربات الأميركية والبريطانية

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الضربات التي نفّذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن فجر الجمعة تعد "دفاعية" محذّرا من إجراءات أخرى في حال واصل المتمرّدون مهاجمة سفن في البحر الأحمر.



وشدّد بايدن على أن التدخل العسكري الأميركي الأخير في المنطقة كان ضروريا نظرا إلى أن الهجمات الحوثية "تعرّض حرية الملاحة في أحد الممرّات المائية الأكثر حيوية في العالم للخطر".



وقال في بيان إن "هذه الهجمات عرّضت عناصر أميركيين وبحارة مدنيين وشركاءنا والتجارة للخطر وشكّلت تهديدا لحرية الملاحة".



وأضاف: "لن أتردد في إصدار توجيهات بمزيد من الإجراءات المباشرة لحماية شعبنا و(ضمان) حرية الحركة للتجارة الدولية عند الحاجة".



بدوره، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الضربات تهدف إلى "عرقلة وإضعاف" قدرة الحوثيين على استهداف الملاحة الدولية.



وأفاد في بيان أن "ضربات اليوم استهدفت مواقع على صلة بمسيّرات الحوثيين وصواريخ بالستية وأخرى من طراز كروز وقدرات الرصد الساحلي والاستطلاع الجوي".