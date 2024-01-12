بريطانيا: الضربات ضد أهداف للحوثيين كانت دفاعا عن النفس

أوضح وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي لراديو تايمز اليوم، أن الضربات التي شنتها بريطانيا والولايات المتحدة خلال الليل على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن كانت عملا عسكريا محدودا في إطار الدفاع عن النفس، مؤكدا أن لندن لا تخطط لعمليات أخرى حاليا.



وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر، وهو ما يمثل اتساعا إقليميا للحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.



ووصف هيبي الضربات بأنها رد فعل متناسب مع الأزمة في البحر الأحمر، قائلا إن الحكومة تدرك أهمية تجنب التصعيد في المنطقة.



وفي تصريحاته لراديو تايمز، قال هيبي: "إن تحركنا وتحرك الأميركيين الليلة الماضية كان دفاعا عن النفس ضد المزيد من الهجمات على سفننا الحربية أثناء قيامها بعملها القانوني السليم".



وأضاف: "بالطبع نحاول التأكد من أن الضربات لن تتسبب في تصعيد إقليمي".



وردا على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن التخطيط لضربات أخرى، قال هيبي: "لا نخطط لتوجيه ضربات أخرى حاليا، وهذه نقطة مهمة. عملية الليلة الماضية كانت ردا محدودا ومتناسبا وضروريا".



وتتوافق تصريحات هيبي مع بيان الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي جاء فيه أن الضربات كانت "موجهة"، وأنه لن يتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات إن لزم الأمر.



وكشف هيبي أن طائرات بريطانية انطلقت من قاعدة للقوات الجوية الملكية في قبرص وضربت هدفين متورطين في إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على منطقة البحر الأحمر.



وأشار الى أن التقييم المبدئي أظهر نجاح الضربات التي نُفذت الساعة 2330 بتوقيت غرينتش أمس الخميس، وأن الطائرات عادت إلى قاعدتها في نحو الساعة 0300 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.



وقال: "سنري إن كانت الهجمات ستتوقف خلال الأيام المقبلة"، كما أكد أن التحذير الموجه إلى الحوثيين لا يزال قائما.



وردا على سؤال عن انتقادات بعض المعارضين لعدم منح البرلمان الفرصة لمناقشة التدخل العسكري، قال هيبي إن رئيس الوزراء ريتشي سوناك يتعين عليه اتخاذ قرارات مماثلة "بناء على المعطيات العسكرية والاستراتيجية والعملياتية، وهي المعطيات التي فرضت توقيت الضربة".



وأضاف "سيكون لدى البرلمان فرصة لمناقشة هذه الأمور بالتفصيل عند عودته للانعقاد".