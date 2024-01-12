واشنطن ولندن تؤكدان على هدف خفض التصعيد بعد الضربات على الحوثيين

أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وثماني دول حليفة الجمعة على أن الضربات الجوية المشتركة ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن تهدف إلى "خفض التصعيد" في المنطقة.



وجاء في بيان مشترك لحكومة أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة: "هدفنا يبقى خفض التصعيد في التوترات وإعادة الاستقرار إلى البحر الأحمر، ولكن يجب أن تكون رسالتنا واضحة: لن نتردد في الدفاع عن الأرواح وضمان حرية حركة التجارة في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم في مواجهة التهديدات المتواصلة".