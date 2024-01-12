أيمن الصفدي: إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من الصراع والتوتر والحروب

حذر الأردن من أن "عجز المجتمع الدولي عن لجم التطرف الإسرائيلي ووقف جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة أتاح للحكومة الإسرائيلية الإمعان في عدوانها وتعريض أمن المنطقة برمتها للخطر".



وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، قال وزير الخارجية أيمن الصفدي إن إسرائيل "تدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من الصراع والتوتر والحروب من خلال الاستمرار في عدوانها الغاشم على غزة".