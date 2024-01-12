الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أيمن الصفدي: إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من الصراع والتوتر والحروب

أخبار دولية
2024-01-12 | 05:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أيمن الصفدي: إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من الصراع والتوتر والحروب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أيمن الصفدي: إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من الصراع والتوتر والحروب

حذر الأردن من أن "عجز المجتمع الدولي عن لجم التطرف الإسرائيلي ووقف جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة أتاح للحكومة الإسرائيلية الإمعان في عدوانها وتعريض أمن المنطقة برمتها للخطر".

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، قال وزير الخارجية أيمن الصفدي إن إسرائيل "تدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من الصراع والتوتر والحروب من خلال الاستمرار في عدوانها الغاشم على غزة".

أخبار دولية

الأردن

أيمن الصفدي

إسرائيل

غزة

LBCI التالي
ألمانيا: الضربات ضد الحوثيين كانت تهدف إلى منع وقوع المزيد من الهجمات في البحر الأحمر
واشنطن ولندن تؤكدان على هدف خفض التصعيد بعد الضربات على الحوثيين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-01-08

العاهل الأردني: إسرائيل خلقت جيلا كاملا من الأيتام بسبب الحرب في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-16

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: على إسرائيل أن تتحمل تبعات ما تقوم به في غزة وهي تعمل على إنتاج بيئة عنف ورفض

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-16

الخارجية السعودية: ندين بشدة اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني

LBCI
أخبار دولية
2023-11-06

الجيش الإسرائيلي يقول إنه "نسّق" مع الأردن إنزال مساعدات طبية جوا إلى غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:32

فرنسا طلبت 42 طائرة مقاتلة جديدة من طراز رافال

LBCI
أخبار دولية
09:13

روسيا تعلن توقيف جاسوس يعمل لصالح بولندا

LBCI
أخبار دولية
09:10

الإمارات تعبر عن قلقها البالغ إزاء تداعيات الهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر

LBCI
أخبار دولية
09:07

سوناك يزور كييف للإعلان عن زيادة التمويل العسكري لأوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:58

الموت يفجع نادين الراسي... "قضّت أحلى أيام شبابها بدير الصليب"

LBCI
منوعات
2024-01-08

شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-18

مجزرة مستشفى المعمداني: صور وشهادات تفسّر حجم الكارثة

LBCI
فنّ
2024-01-09

ابنة ممثل عالمي شهير تُهاجم شقيقها: "أنا ابنة أبي ولست ابنة محفظة"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:12

إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

ما هي حظوظ رجال الارز في مباراة لبنان وقطر في بطولة كأس آسيا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

نجلاء أبو جامع... طبيبة تحوّل المستشفى إلى منزلها مع أطفالها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

بطولة كأس آسيا تنطلق في قطر اليوم... ماذا عن تحضيراتِ رجال الارز لمباراة الافتتاح مع المنتخب العنّابي؟

LBCI
فنّ
07:24

عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣

LBCI
أخبار لبنان
05:30

المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ثلاثة قوانين تم ردها تتعلق بالإيجارات والمدارس وبند رئاسة الأركان لم يطرح

LBCI
أخبار لبنان
03:58

حمادة للـLBCI: دينامية الحرب تغلبت على كل مساعي التهدئة... وماذا قال عن دعوة العشاء الموجهة من جنبلاط الى فرنجية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه

LBCI
أخبار لبنان
13:46

افرام من بكركي: قانون صندوق تعويضات المعلمين فيه شوائب عدّة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
23:44

ضربات أميركية وبريطانية ضد الحوثيين في اليمن

LBCI
حال الطقس
03:33

طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟

LBCI
منوعات
15:55

طائر "اباحي" فك الجزء العلوي من البيكيني الذي كانت ترتديه أمام الكاميرا... كادت أن تظهر عارية! (فيديو)

LBCI
فنّ
04:58

الموت يفجع نادين الراسي... "قضّت أحلى أيام شبابها بدير الصليب"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

خرق أمني اسرائيلي بالهواتف وكاميرات المراقبة... كيف استُهدف وسام الطويل وصالح العاروري؟

LBCI
فنّ
07:24

عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣

LBCI
اقتصاد
02:07

إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز

LBCI
منوعات
16:33

صورة مرعبة تكشف اللحظة الصادمة... التقت من دون قصد بأحد أشباح محاربي هاواي المتوفين في غابة مسكونة! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More