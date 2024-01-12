ألمانيا: الضربات ضد الحوثيين كانت تهدف إلى منع وقوع المزيد من الهجمات في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم، أن الضربات التي نفذتها بريطانيا والولايات المتحدة خلال الليل ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن كانت تهدف إلى منع وقوع المزيد من الهجمات في البحر الأحمر.



وكتبت الوزارة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "يظل هدفنا هو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر".