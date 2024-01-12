وزيرة الخارجية البلجيكية: بلجيكا تعمل مع شركائها في لاستعادة الأمن في منطقة البحر الأحمر

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب إن بلجيكا تعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لاستعادة الأمن في منطقة البحر الأحمر.



وقالت في تغريدة لها على موقع "إكس": "الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون تشكل خطرا حقيقيا على استقرار المنطقة وتمثل تصعيدا لا يفيد أحدا".