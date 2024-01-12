الصين تعلن عن "وقف فوري لإطلاق النار" بين العسكريين ومجموعات مسلحة في بورما

أعلنت الصين الجمعة أنها سهلت التوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار" بين المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما وتحالف مجموعات اتنية مسلحة تخوض معارك في شمال البلاد قرب الحدود بين البلدين منذ تشرين الأول.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "الطرفين اتفقا على وقف فوري لإطلاق النار وحل الخلافات والمطالب (...) عبر مفاوضات سلمية"، موضحة أن المحادثات جرت الأربعاء والخميس في مدينة كونمينغ الكبيرة القريبة من بورما، "بوساطة وتسهيل من الجانب الصيني".



ولم توضح المتحدثة المناطق التي يشملها وقف إطلاق النار.



وأكد العسكريون الحاكمون وثلاث مجموعات مسلحة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة صينية.



وقال المتحدث باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون لوكالة فرانس برس إن "اجتماعا عقد في كونمينغ وتوصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".



من جهته، صرح تار بون كياو من "جيش تانغ للتحرير الوطني" لفرانس برس: "اتفقنا على إعادة فتح التجارة الحدودية" مع الصين.



ويخوض تحالف يضم عددا من الحركات المتمردة تمثل أقليات عرقية منذ تشرين الأول معارك ضد الجيش في المناطق القريبة من الحدود الصينية.



واستولى التحالف على عدد من المدن والمعابر الحدودية الحيوية للتجارة مع الصين في ما يعتبره المحللون أكبر تحد عسكري للجيش الحاكم منذ انقلابه في 2021.



وكانت الصين قد أعلنت في كانون الأول عن وقف لإطلاق النار بين المتحاربين.



وصعدت بكين لهجتها في بداية الشهر الحالي، معبرة عن "استيائها الشديد" بعد مواجهات امتدت إلى أراضيها وأوقعت ضحايا في الجانب الصيني.



وذكرت وسائل إعلام محلية بعد ذلك أن قذيفة مدفعية أطلقت من بورما سقطت في الأراضي الصينية وانفجرت.



وقالت الصين الجمعة إن طرفي النزاع ملتزمان "الحفاظ على السلام والاستقرار على الحدود".