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إيطاليا رفضت المشاركة في الضربات الأميركية البريطانية ضد جماعة الحوثي في اليمن
أخبار دولية
2024-01-12 | 05:54
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إيطاليا رفضت المشاركة في الضربات الأميركية البريطانية ضد جماعة الحوثي في اليمن
كشف مصدر حكومي أن إيطاليا رفضت المشاركة في الضربات الأميركية البريطانية ضد جماعة الحوثي في اليمن، موضحا أن روما تفضل انتهاج سياسة "التهدئة" في البحر الأحمر.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله إن الحكومة كانت ستحتاج إلى الحصول على موافقة البرلمان للمشاركة في أي عمل عسكري، ما يجعل الموافقة السريعة مستحيلة.
وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربتا أهدافا متعددة في اليمن من الجو والبحر، في حين قدمت هولندا وأستراليا وكندا والبحرين الدعم اللوجستي والاستخباراتي.
أخبار دولية
إيطاليا
الضربات الأميركية البريطانية
الحوثي
اليمن
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