وزير الخارجية العماني: الهجوم الأميركي البريطاني على اليمن يتعارض مع نصائح مسقط

أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن الهجوم الأميركي البريطاني على أهداف في اليمن يتعارض مع نصائح عمان ولن يؤدي إلا إلى صب الزيت على وضع خطير للغاية.