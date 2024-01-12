الناتو: الضربات الأميركية البريطانية على الحوثيين هدفها "دفاعي"

أكد حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجمعة أن الضربات الأميركية البريطانية التي استهدفت الحوثيين في اليمن تهدف لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وحضّ إيران على "كبح جماح وكلائها".



وقال الناطق باسم الناتو ديلان وايت "كانت هذه الضربات دفاعية وتهدف للمحافظة على حرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم. يجب أن تتوقف هجمات الحوثيين".