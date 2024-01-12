الكرملين يندد بالضربات العسكرية الأميركية البريطانية على اليمن

دان الكرملين الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الليل على أهداف للحوثيين في اليمن، قائلا إنها "غير شرعية" بموجب القانون الدولي.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "ندين (الهجمات)".



وأضاف: "أنتم تعلمون أنه تم تبني قرار (في الأمم المتحدة)، وامتنعنا عن التصويت، وحاولت الدول التي نفذت الضربة توفير أساس قانوني دولي لتصرفاتها. هذه المحاولة باءت بالفشل، لأن القرار المعتمد لا يمنح أي حق في تنفيذ الضربات، وبالتالي فهي غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي".