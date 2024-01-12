العراق يندد بالهجمات على اليمن: توسيع دائرة الاستهدافات لا يمثل حلا للمشكلة

ندد العراق اليوم الجمعة بالهجوم الأميركي البريطاني على اليمن والذي قال إنه قد يوسع نطاق الصراع الدائر.



وقالت وزارة الخارجية في بيان: "توسيع دائرة الاستهدافات لا يمثل حلا للمشكلة، وإنما سيدفع لاتساع نطاق الحرب"، مؤكدة " وجوب الحفاظ على حرية الملاحة في المياه الدولية".