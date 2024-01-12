إردوغان يندد بالرد الأميركي البريطاني "غير المتناسب" على الحوثيين في اليمن

ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالرد "غير المتناسب" على القصف الأميركي والبريطاني ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.



وقال الرئيس التركي لصحافيين بعد صلاة الجمعة أن "كل هذه التصرفات تشكل استخداما غير متناسب للقوة".



وأضاف أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تستخدمان القوة غير المتناسبة نفسها ضد الفلسطينيين والبريطانيين يسيرون على خطى الولايات المتحدة. إنهم يسعون إلى إحداث حمام دم في البحر الأحمر".