بوريل تابع مع وزير الخارجية العُماني التوترات المتزايدة في البحر الأحمر

تابع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التوترات المتزايدة في البحر الأحمر والحاجة إلى الحفاظ على حرية الملاحة مع وزيرِ الخارجية العُماني بدر البوسعيدي.وأشار بوريل عبر منصة "إكس"، إلى أنه "تطرّأ مع الوزيرِ العُماني أيضاً إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية لمعالجة الوضعِ الإنسانيّ المروّع في قطاع غزة، وإطلاقِ جميعِ المحتجزين، للعملِ نحو حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل.