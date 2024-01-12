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مطالب إسرائيلية بإسقاط قضية الإبادة الجماعية

أخبار دولية
2024-01-12 | 07:45
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مطالب إسرائيلية بإسقاط قضية الإبادة الجماعية
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مطالب إسرائيلية بإسقاط قضية الإبادة الجماعية

طلبت إسرائيل من قضاة محكمة العدل الدولية إسقاط قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا.

وطلبت هذه القضية من المحكمة التابعة للأمم المتحدة إصدار أمر بوقف فوريّ للحملة العسكرية الإسرائيلية، في قطاع غزة.
 
وفي ردها على الاتهامات، التي وجهتها جنوب أفريقيا، أمام المحكمة، أكّدت إسرائيل أنّ المطالب بوقف هجومها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، في غزة ليس لها أي أساس.

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