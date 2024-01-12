تعهّد الجيش الصيني الجمعة بـ"سحق" أي مساع مؤيدة لاستقلال تايوان قبل يوم على انتخابات رئاسية حاسمة في الجزيرة التي تؤكد الصين أنها جزء من أراضيها.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع غانغ شياوغانغ في بيان إن "جيش التحرير الشعبي الصيني يحافظ على مستوى تأهب مرتفع في كل الأوقات وسيتّخذ جميع الإجراءات اللازمة لسحق محاولات 'استقلال تايوان' بشكل حازم مهما كان شكلها".